Licari: “Inter, ci siamo sbagliati. E il Napoli consegna due terzi di scudetto”

I nerazzurri, complice la sconfitta interna dei rossoneri, si laureano campioni d'inverno con un turno di anticipo

L'Inter di Simone Inzaghi, complice il successo del Napoli contro il Milan, è campione d'inverno con una giornata d'anticipo. Fabio Licari, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, promuove i nerazzurri: "Il Napoli che batte il Milan consegna all'Inter due terzi dello scudetto. Almeno questo dicono le statistiche. I nerazzurri sono campioni d'inverno, tappa intermedia che nel 65% dei casi equivale alla maglia rosa. La storia è lunga, il campionato uno dei più combattuti e avvincenti degli ultimi tempi, ma è innegabile che l'Inter stia meritando il primato e continuando così allungherà su rivali che si fanno male tra loro. Nessuno ha la stessa facilità di gioco che fa sembrare tutto semplice, la solidità, la continuità. Sembra la Juve dei nove scudetti di fila, quella che entrava in campo quasi sempre in vantaggio psicologico. Anche lì c'era Conte nelle fondamenta. Allegri era stato intelligente a non stravolgere l'identità, non subito almeno. Così ha fatto Inzaghi mantenendo il sistema di gioco con variazioni d'atteggiamento che si sono tradotte in novità tattiche. Ci siamo sbagliati tutti sul post-Lukaku e Hakimi: sembrava una resa, una scelta al ribasso, forse è una rinascita. A giudicare dal rendimento dei due transfughi nel Chelsea e nel Psg, si può dire che il gruppo fosse più importante dei singoli. L'Inter se ne va, quattro punti sono già un accenno di fuga, anche perché nessuno riesce a tenere il suo ritmo: s'è presa 26 punti degli ultimi 30, non c'è partita in cui non sia stata superiore".