Dopo il Verona con realismo ha detto 'ci vergogniamo, il mio cuore sanguina, spero anche ai calciatori'. Ora è più la sua squadra?

"Pure col Verona vanno divise le due partite, nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, ha comandato, non hanno mai tirato ed abbiamo creato delle situazioni ma senza riuscire a fare gol. E' un po' quello che vorremmo fare, nel secondo invece è stato tutto diverso, sembrava essere tornati all'anno scorso e non essere la prima giornata. Il secondo tempo dà preoccupazione, ha risvegliato vecchi scheletri ed è inevitabile a fine partite essere delusi per ciò che avevamo proposto, anche in rapporto al lavoro che facciamo ogni giorno (...). La base è solida, io so di averlo, sono professionisti che hanno a cuore Napoli".