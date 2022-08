Napoli, De Laurentiis: “Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d’Africa o…”

Alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, rilasciate ai microfoni di Smart Talk, stanno scatenando non poche polemiche. Il presidente del Napoli ha dichiarato che non comprerà più giocatori africani: "Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d'Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri".