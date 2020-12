Repubblica – Il Napoli non meritava mai di perdere. Un dolore per tutti. L’Inter ha vinto per…

L’Inter ha vinto grazie a un rigore (peraltro sacrosanto) una partita combattuta, tattica, estremamente difficile contro un avversario tosto come il Napoli. L’edizione odierna di Repubblica sottolinea i meriti degli azzurri, scrivendo che mai la squadra di Gattuso avrebbe meritato di perdere:

“Un rigore a favore, un cartellino rosso al capitano avversario, due grandi parate di Handanovic e un palo amico nel finale. Così l’Inter ha battuto il Napoli, facendosi sotto al Milan, distante ora un punto, e distanziando anche la Juve. Nella corsa per eleggere la rivale dei bianconeri, ieri sera l’Inter s’è aggiudicata il primo turno delle primarie. L’ha fatto a spese di un Napoli che mai, in nessun momento e in nessun centimetro del campo, ha meritato di perdere. Un dolore per tutti, doppio per Gattuso, per cui ogni partita contro l’Inter è un personalissimo derby“.

(Fonte: Repubblica)