Napoli-Fiorentina 1-3 risultato finale: lezione di Italiano per Garcia

Brutta battuta d'arresto del Napoli in casa propria in questo turno di campionato. La Fiorentina ha battuto per 3-1 gli azzurri nel posticipo domenicale, portandosi addirittura a 2 punti dall'Inter e dalla Juventus e a 4 dal Milan. La sblocca Brekalo dopo 7', prima del pari a fine primo tempo di Osimhen su calcio di rigore. Nella ripresa, con gli azzurri alla ricerca del gol vittoria, arrivano invece il secondo e terzo gol viola con Bonaventura e Nico Gonzalez. La squadra di Garcia è ora quinta in classifica.