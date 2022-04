Napoli, Koulibaly: “Dispiace, ma crediamo ancora allo scudetto. Siamo lì con Inter e Milan”

Intervistato da DAZN al termine di Napoli-Fiorentina, Kalidou Koulibaly ha analizzato la sconfitta della squadra di Spalletti al Maradona

"Volevamo vincere a tutti i costi, sapevamo che la Fiorentina è una squadra forte. Dopo l'1-1 pensavamo di fare il secondo per come si era messa, poi abbiamo preso gol noi. Io continuo a crederci, la stagione è lunga ancora, può succedere di tutto. Abbiamo perso troppi punti in casa. Mi dispiace perché questi tifosi non lo meritano.C'è tanta rabbia, volevamo vincere a tutti i costi, ma dobbiamo trovare il modo di metterla subito da parte. Siamo comunque lì insieme all'Inter in attesa del Milan, ma non dobbiamo guardare gli altri: dobbiamo pensare partita dopo partita".