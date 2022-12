Napoli, Garics: “Inter? Qui sarà il momento in cui casca l’asino. Ogni gara…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio CRC, György Garics ha parlato del Napoli. Il prossimo avversario della squadra di Spalletti in campionato sarà l'Inter. "Qui sarà il momento in cui casca l’asino, il Napoli ha fatto un percorso straordinario in Europa e in Italia in questi primi mesi, adesso come sempre succede bisognerà vedere come finirà questo percorso".