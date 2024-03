Stefano Borghi, telecronista e giornalista di DAZN, ha detto la sua sull'Inter rispetto al pari con il Napoli , arrivato dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'AM. «Per fare il record di 102 punti della Juve di Conte ora l'Inter dovrebbe fare nove vittorie di fila e sarebbe non un ciliegina sulla torta ma un grossissimo punto esclamativo. Sarebbe un percorso perfetto. Ma oggi si sono viste le scorie della gara di Madrid anche perché c'è stato un dispendio fisico e mentale importante», ha sottolineato.

E ha anche poi aggiunto: «Sicuramente nel pari di San Siro va dato anche merito al Napoli. Ha fatto una buona gara, c'è un buon messaggio da parte degli azzurri anche se hanno tanti punti da recuperare per tornare in Champions League nella prossima stagione. Con l'Atletico credo che l'Inter abbia avuto delle mancanze ma non ha fatto errori lampanti nella preparazione, nella gestione e nello sviluppo della gara, poi ai rigori è andata fuori contro una squadra che potrebbe fare più strada del previsto nella competizione».