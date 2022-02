Napoli-Inter, Dimarco: “Nel secondo tempo cambiata inerzia gara. Contenti a metà”

Le parole del terzino nerazzurro dopo il pareggio contro la formazione di Spalletti

Eh... soddisfatti. Nel primo tempo potevamo fare meglio, loro uscivano troppo facilmente. Nel secondo tempo, dopo aver parlato all'intervallo, siamo entrati in campo in maniera diversa e abbiamo cambiato l'inerzia della partita. Potevamo anche vincerla.

Venire qua e subire un rigore dopo cinque minuti di gara, penso che non sia facile per nessuno. siamo stati bravi a rimanere in gara. In queste partite cambiano tanto gli episodi: nel secondo tempo è stato un episodio a favore nostro (il gol di Dzeko.ndr) ed è cambiata totalmente la partita.

Eravamo qua per vincere e fare la nostra partita. Per come si era messa è stato importante non perdere, ci avrebbe superato il Napoli in classifica. Siamo contenti a metà, potevamo anche portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare così forte e ci toglieremo grandi soddisfazioni.