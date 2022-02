Napoli-Inter, Ferrara: “Dimarco, oggi una bella prova. Il presupposto di Inzaghi…”

L'opinionista ha detto la sua della sfida del Maradona prima del fischio d'inizio

Ciro Ferrara , commentatore per DAZN, prima di Napoli-Inter ha detto la sua sullo scontro del Maradona. Queste le sue parole: "In questo ultimo mese la squadra di Spalletti ha recuperato tanti punti ed è una partita scudetto. Fondamentale, anche se nella corsa c'è ovviamente anche il Milan. Il Napoli ha tenuto botta nel momento più delicato della sua stagione con gli infortuni e l'assenza di Koulibaly che è partito per giocare la Coppa D'Africa".

Sensata. Non è certo la prima volta che gioca in quel ruolo. Ha sostituito anche Perisic a sinistra. Ma nella posizione di Bastoni ha giocato solo contro Samp, Venezia, lo Spezia. Oggi avrà una bella prova contro giocatori veloci come Osimhen o Politano. E Inzaghi è partito da un presupposto, quello di non spostare troppi calciatori e lasciare Skriniar nella sua posizione naturale e quindi anche de Vrij e Dimarco al loro posto.