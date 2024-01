"La gara, a fasi alterne, viene spazzata via dal gol vittoria: è l'uomo del match", il giudizio di Tuttosport su Lautaro

Lautaro Martinez, autore del gol decisivo, è il migliore in campo della finale di Supercoppa secondo Tuttosport: "La gara, a fasi alterne, viene spazzata via dal gol vittoria: è l'uomo del match", il commento del quotidiano che gli dà 7,5. 7, invece, per Pavard, autore dell'assist decisivo.