CdS – La decide Lautaro ma il Napoli non meritava di perdere. Inzaghi…

"Al minuto 91 d’una serata tenuta in pugno, Lautaro Martinez e l’Inter si prendono la Supercoppa vincendo una partita che il Napoli non avrebbe meritato di perdere: e in quella bolgia che diventa l’Al Awwal, mentre Simone Inzaghi si gode il suo quinto successo personale, Walter Mazzarri è già negli spogliatoi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi della finale di Supercoppa vinta dall'Inter nei minuti di recupero grazie al timbro di Lautaro.

"L’Inter s’è presentata come quella che sta meglio e il Napoli però l’ha inchiodato nella sterilità di un palleggio inutile, almeno per 45 minuti. Mazzarri l’ha giocata secondo la nuova-vecchia ideologia, che alla difesa a 3/5 stavolta ha aggiunto altro, per togliere all’Inter l’aria: in una partita da sporcare a tutti i costi, e contro un’avversaria capace di triturare la Lazio, per annebbiare Calhanoglu, l’ispiratore del calcio di Inzaghi, Politano s’è preso il carico di diventarne l’ombra e s’è speso nelle due fasi o come esterno o come secondino. All’Inter s’è spenta a lungo la luce, forse è comparsa la fatica e tutto ciò che si era visto in semifinale - la pressione alta, il palleggio disinvolto, la capacità di attaccare ovunque, frontalmente o lateralmente - è stato anestetizzato dal Napoli, da Cajuste su Barella, da Lobotka nelle coperture, da un sacrificio che poi è diventata sana «cattiveria». E l’assenza di Mario Rui, alle prese con le vesciche e sostituito da Zerbin (ma a destra) con Mazzocchi a sinistra non ha alterato equilibri", commenta il CorSport.