Inzaghi re di (Super)Coppa: a Riyad una sola nota stonata

"I nerazzurri contro i partenopei hanno fatto la partita, i rigori erano ormai dietro l’angolo e Inzaghi si è trovato di fronte una matassa complicata a partire dai cambi imposti dalle ammonizioni, con Barella e De Vrij costretti a lasciare il campo a Frattesi e Carlos Augusto per evitare guai peggiori in termini di cartellini. Non capitava dal 2017 che i nerazzurri vincessero tutte le prime quattro partite in un anno solare e il messaggio, in casa Inter, vale anche come immediata risposta alla Juve, che 24 ore prima si era presa il primato in campionato con l’asterisco. Inzaghi al rientro in Italia vanterà 8 finali vinte (su 10 disputate) in altrettante stagioni da allenatore. Lo sguardo è sempre rivolto verso il prossimo obiettivo, domenica c’è l’insidiosa trasferta a Firenze e in mezzo mancheranno sia Barella sia Çalhanoglu. La tirata d’orecchie, in chiusura, è per il sardo: «Ha sbagliato, lui è il primo a saperlo perché sta lavorando in questo senso e deve migliorare. Ci ha penalizzato per la finale e per la prossima partita, mi auguro che su quest’aspetto possa crescere ancora rispetto a quando sono arrivato»", la chiosa del CorSport.