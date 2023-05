Napoli-Inter: nerazzurri favoriti al “Maradona”, sfida del gol Osimhen-Lautaro

Gli azzurri inoltre non vincono contro i nerazzurri in campionato dal 2019 e partono indietro nelle quote anche in questa occasione: comanda il segno «2» offerto a 2,50 su Stanleybet.it e 2,55 su William Hill contro il successo dei padroni di casa fissato tra 2,80 e 2,85. Oscilla invece tra 3,25 e 3,30 il pareggio, uscito nelle ultime tre sfide ufficiali giocate in Campania.

In queste occasioni il match è terminato sempre 1-1, risultato in pole domenica a 5,80. Per quanto riguarda invece il numero di gol nell’incontro, massimo equilibrio tra Over 2.5 e Under 2.5, visti entrambi a 1,85. Grande attesa anche per la sfida tra i due leader della classifica dei capocannonieri della Serie A, Victor Osimhem, primo a 23 centri e Lautaro Martinez, che insegue a quota 20. Anche in questo caso, per i bookie è parità assoluta, con la rete di entrambi proposta a 2,87 volte la posta.