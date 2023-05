Lukaku, Champions e futuro: 20 giorni per convincere Inzaghi. Due condizioni per restare

"Lukaku ha una montagna da scalare in 20 giorni, per rovesciare una gerarchia che oggi dice Dzeko. Si ragiona sulla Champions, ovvio. Si ragiona sul sogno che per Romelu non era tale, perché - l’ha svelato pure Zhang - «era l’unico a credere che saremmo arrivati in fondo». E però quel fondo vorrebbe giocarselo da protagonista, perché sente di essere tornato in forma come non è mai stato lungo questa stagione. E sente pure di poter giocare tutte le partite, anche oltre la gestione di Inzaghi che gli risparmia il doppio impegno nella stessa settimana. Lukaku vuole la finale di Champions. E ha tre partite di campionato più una di Coppa Italia per sorpassare chi la Champions l’ha sempre vissuta da titolare, leggi Dzeko", sottolinea La Gazzetta dello Sport.