Inter, “Lautaro giocherà sicuramente”. Inzaghi si tiene Sanchez per il Liverpool

Servirà una grande Inter per affrontare il Napoli di Spalletti questa sera. Inzaghi sceglierà la formazione migliore

"Lautaro Martinez giocherà sicuramente. E con ogni probabilità al suo fianco avrà Edin Dzeko. Ancora panchina per Sanchez che sarà usato come arma tattica nella ripresa e poi, con ogni probabilità, sarà titolare in Champions contro il Liverpool. Per sostituire il centrale azzurro nei tre dietro oggi Dimarco sembra in vantaggio su D'Ambrosio. Con l'ex Hellas titolare, Skriniar rimarrebbe sul centro-destra, in una posizione a lui più consona, e sfiderebbe Insigne. A centrocampo nessun dubbio su Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic, mentre Dumfries è favorito su Darmian", riporta il Corriere dello Sport.