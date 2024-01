Napoli, Mazzarri: “A Torino colpa mia. Scontro tra agenti? A Kvara e Osimhen dirò…”

Nelle altre c'erano grossi miglioramenti, ha stonato invece a Torino che per colpa mia... col preparatore abbiamo fatto dei richiami forse un po' più pesanti del dovuto e s'è vista una squadra che lanciava la palla, non giocava a calcio, facendo poche occasioni ma anche lì non siamo stati fortunati nell'andare in vantaggio perché abbiamo avuto prima noi l'occasione. Non mi è piaciuta, ma resto fiducioso di poter giocare come piace a noi.

"Classifica? Io non guardo più, ma mi dicono che siamo a 5 punti con 19 partite da giocare. Dico una cosa strana: ho goduto a stare in ritiro. Almeno potevo vederli e parlare alla squadra, quando sono arrivato erano tutti big-match e sto male quando si deve usare solo la lavagna. Scontro tra Agenti? Io tendo a parlare col giocatore, a farli allenare bene, poi siamo in mano ai procuratori ma loro devono staccare la testa e conta la maglia, aiutare il compagno, conta solo il Napoli. A Kvara, all'altro quando tornerà, dirò le stesse cose. Quando si entra da quel cancello conta solo la maglia, il resto mi isolo e non mi interessa".

