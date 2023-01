Napoli, Orsi: “KO con l’Inter? Ci può stare. Ma se Onana non para Raspadori…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli in chiave scudetto, tornando sulla sconfitta con l'Inter: "Il Napoli ha perso contro l’Inter e ci può stare anche, purtroppo è capitata appena dopo la sosta. Quella partita l’abbiamo vista, il Napoli non ha preso l’imbarcata, se all’ultimo minuto Raspadori calcia in maniera diversa e Onana non para, cambia tutto".