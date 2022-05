Napoli, Osimhen: “Peccato non aver vinto lo scudetto, ma ci riproveremo”

Le parole dell'attaccante del Napoli sulla lotta scudetto in questo campionato e su quella della prossima stagione

"Siamo molto delusi per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo scudetto". Lo ha detto Victor Osimhen in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando l'amarezza dello spogliatoio azzurro per aver peso contatto con Inter e Milan in classifica.