A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio:

“L’Inter ha in rosa giocatori forti e non è solo il sistema di gioco a far girare bene la squadra. I difensori nerazzurri salgono bene, tengono la linea, sono tecnicamente forti e credo che Mertens possa metterli in difficoltà però, darei ancora fiducia a Milik che sta bene, sta segnando ed è arrivato anche il momento di sbloccarsi con le grandi”.