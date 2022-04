Napoli, la nota del club: “Da martedì la squadra andrà in ritiro permanente”

La presa di posizione della società dopo la clamorosa sconfitta contro l'Empoli

La clamorosa sconfitta contro l'Empoli, allontana il Napoli dal sogno scudetto. La squadra di Spalletti si trova adesso al terzo posto a 5 punti dall'Inter che ha una partita in meno. Una sconfitta che ha già prodotto subito delle conseguenze, ovvero squadra in ritiro. "La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente", è il tweet del club azzurro.