TS – Napoli-Spalletti, contatti continui: hanno anche discusso di due aspetti

Il tecnico ex Inter è sempre più vicino alla panchina del club azzurro: i contatti con De Laurentiis sono continui

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli il prossimo anno. Rino Gattuso è infatti ormai con le valigie in mano, come scrive Tuttosport: "Per sostituirlo in panchina De Laurentiis ha condotto un casting infinito, ponderando la scelta, ma adesso l’orientamento porta a Luciano Spalletti, sotto contratto con l’Inter fino a giugno ma senza panchina da due anni.