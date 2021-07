Napoli, Spalletti ha il suo pupillo: “Lo apprezzava già quando allenava l’Inter”

Luciano Spalletti ha già individuato l'uomo da rilanciare nel suo Napoli: lo apprezzava già quando allenava l'Inter

Luciano Spalletti, oltre ad essere un ottimo allenatore, è un grande valorizzatore di calciatori. Sono infatti diversi i nomi esaltati dal tecnico ai tempi dell'Inter, da Skriniar a Cancelo e non solo. E sembra che, secondo Il Mattino, l'allenatore di Certaldo abbia già individuato il suo pupillo nella rosa del Napoli: "Per Lobotka può essere la stagione del rilancio, Spalletti lo ha sempre apprezzato già ai tempi in cui allenava l'Inter, nelle prime due uscite degli azzurri in Trentino ha giocato in mezzo in coppia con Demme. I primi segnali sono arrivati, ora se ne attendono altri nelle prossime due amichevoli degli azzurri decisamente più impegnative sabato all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco e mercoledì prossimo in Polonia con il Wisla Cracovia. Il Napoli punta su di lui e sul fatto che possa esprimere al meglio le sue potenzialità.