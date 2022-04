Napoli, Spalletti: “Scudetto? Uno di quei carri che non ripassa più”

Le parole del tecnico degli azzurri: "A questo punto si può giocare anche nel parcheggio e deve essere come giocare a Napoli"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto: "Ora sono tutte gare pesanti, come lo era la scorsa. Siamo arrivati a questo punto facendo tanti sacrifici, non possiamo non avere l'atteggiamento corretto nelle gare che restano. A questo punto si può giocare anche nel parcheggio e deve essere come giocare a Napoli, è troppo alta la posta in palio. Sono quei carri che a me non mi ripassano più nella vita, ma anche a qualcuno dei calciatori. È ora il momento di giocare".