FANTACALCIO – Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Politano dal 1′

Contro il Torino, il Napoli vuole continuare la sua rincorsa per un posto in zona Uefa. Gattuso si affida al tridente Politano-Milik-Insigne. I granata sono a caccia dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Longo si affida alla coppia Zaza-Belotti.

Napoli – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Torino – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.