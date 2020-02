Serie A, il Napoli di Gattuso batte il Toro: 2-1 con le reti di Manolas e Di Lorenzo

In un sabato scombussolato dalla decisione della Lega di Serie A di rinviare 5 delle 10 partite in programma in questa 26a giornata di Serie A, inclusa Juventus-Inter, il sabato di campionato ha proposto come posticipo serale la partita del San Paolo tra Napoli e Torino. Alla fine è la squadra di Gattuso a vincere per 2-1 in una gara sofferta soprattutto nel finale.

Vantaggio degli azzurri grazie a un colpo di testa di Manolas sugli sviluppi di calcio d’angolo. All’82, il gol di Di Lorenzo sembra chiudere ogni discorso, ma nel finale la rete di Edera riaccende le speranze (poi vane) granata. Con questa vittoria, al sesto posto in classifica, il Napoli allunga a +3 sul Milan e si porta temporaneamente a -3 dalla Roma, con rossoneri e giallorossi con una partita in meno.