Sky – Occhi sull’Inter: caos calendario. Coppa Italia? Emerge un’ipotesi tutta nuova

Il calcio italiano nel caos. Nei giorni scorsi, ma soprattutto in queste ore, dopo la discutibile decisione della Lega di Serie A di rinviare Juventus-Inter e altre quattro partite della 26a giornata di campionato al prossimo 13 maggio. Una decisione che, contestualmente, ha causato lo spostamento della finale di Coppa Italia, prevista inizialmente proprio per il 13 maggio, a sette giorni dopo, ovvero al 20. E qui arrivano gli altri problemi.

E sì, perché gli occhi di tutti a questo punto sono puntati soprattutto sull’Inter, certamente fra le squadre più danneggiate dall’assurda decisione della Lega. In corsa ancora in tutte le competizioni e con già una partita da recuperare (quella contro la Sampdoria), infatti, i nerazzurri rischiano di non avere date a disposizione per la gara contro i blucerchiati, che potrebbe anche slittare oltre la fine del campionato. Nel caso in cui (come, a questo punto, sperano i vertici del calcio italiano) l’Inter non dovesse arrivare in finale di Europa League e/o di Coppa Italia, invece, la data disponibile al momento per il recupero della partita contro la Sampdoria sarebbe il 20 maggio. Ma qui sorge un altro problema.

A Roma, infatti, è prevista la prima partita degli Europei 2020. Cosa c’entra? Dato che dal 18 maggio la UEFA pretende di entrare in possesso della gestione dello Stadio Olimpico, la finale di Coppa Italia, visto lo spostamento di una settimana, dovrà dunque necessariamente cambiare sede. Si è parlato di San Siro, che però, come detto, dovrebbe in quello stesso giorno ospitare Inter-Sampdoria. E, allora, che fare?

Secondo Sky Sport, starebbe a questo punto sorgendo un’ipotesi tutta nuova: giocare la finale di Coppa Italia al San Nicola di Bari. Si risolverebbe il problema della sede, ma non quello delle date nel caso in cui in quella finale dovesse esserci anche l’Inter. Una vera bufera, per una decisione che ha creato solo caos…

(Fonte: Sky Sport)