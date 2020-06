Nara sr: “Wanda è testarda, io ho la coscienza pulita. Zaira non è accecata dal denaro, lei…”

Con un post su Instagram, Zaira Nara, showgirl argentina e sorella di Wanda, ha voluto domenica fare gli auguri per la festa del papà ad Andrès Nara, padre delle due donne. Causa rapporti pressoché inesistenti, invece, sono mancati gli auguri di Wanda, in rotta ormai da tempo con Andrès. Che, intervenuto a Teleshow, è tornato a parlare delle figlie:

ZAIRA – “Mi sono sempre tenuto in contatto con Zaira, anche se sempre a distanza. Poi si è aggiunta pure la quarantena. Lei mi ha scritto personalmente. E’ stata una sensazione molto piacevole, perché lei è un sole“.

WANDA – “Da lei, invece, non ho ricevuto gli auguri. Tra noi non esiste rapporto, nessuno dei due accetta consigli di altre persone della famiglia. Non rinuncerò alla mia posizione, ho una coscienza super pulita, so tutto quello che ho fatto per le mie figlie. Gli auguri di Zaira potrebbero essere un primo passo per la riconciliazione, mi piacerebbe vedere Francesca e Isabella. Non ho fatto nulla per ritrovarmi in questa situazione. E’ stato tutto ulteriormente complicato da media, opinioni, fama e denaro. Non le è mai mancato nulla e avevano quello che potevo dare loro, ero sempre presente“.

Andres Nara ha poi concluso: “Zaira non è abbagliata dal denaro, dalla fama o da qualsiasi altra cosa. E’ un esempio, è impeccabile. Non sto dicendo che Wanda sia l’opposto, è diversa e prende le cose in modo diverso, niente di più. Wanda ha una testa più dura, non accetta che io abbia una vita diversa, sicuramente la separazione da me l’ha colpita di più“.

(Fonte: perdidosenlatele.com)