Nasri ufficializza il suo ritiro a 34 anni: “Un episodio mi ha ferito profondamente”

L'ex Manchester City ufficializza il suo ritiro dal calcio giocato e spiega i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione

Senza un club dalla sua partenza dall'Anderlecht nel 2020, Samir Nasri ha annunciato il suo addio al calcio. Un annuncio che era nell'aria da tempo e che è stato ufficializzato oggi dallo stesso ex City: " Un episodio mi ha ferito profondamente e ha cambiato il mio rapporto con il calcio: la mia squalifica".

"Lo trovati più che ingiusto, non avevo preso alcun prodotto dopante. Era solo un'iniezione di vitamine perché stavo male. Nessuna sfida mi ha preso appassionati. E non potrei tornare in Francia e indossare una maglia diversa da quella dell'OM".