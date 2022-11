In Argentina, Lautaro titolare col Messico: “Serve l’efficacia vista all’Inter”

In Argentina hanno evidenziato tutti le parole di Agueroche ha parlato della gara con l'Arabia definendola non adatta alle corde dell'interista. "Ma dopo la delusione del 2018, quando non è andato ai Mondiali in Russia, il nerazzurro - scrive la Nacion - ha dato il suo contributo alla prima squadra sulla strada verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar. In Coppa America, nel 2021, ha contribuito alla vittoria con tre gol, due decisivi, uno nei quarti di finale contro l'Ecuador e l'altro in semifinale contro la Colombia, è stato terzo nella classifica dei migliori marcatori del torneo. Lo scorso giugno ha vinto anche la Finalissima contro l'Italia segnando contro Donnarumma".