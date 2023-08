Mancini lascia la Nazionale, due ex Inter in pole. Repubblica: “Spalletti favorito su Conte”

Secondo La Repubblica, ci sono due ex Inter in pole per il ruolo di commissario tecnico:

“Luciano Spalletti, fresco di scudetto, è favorito su Antonio Conte, che ha ricoperto il ruolo con buoni risultati tra il 2014 e il 2016. Il profilo di Spalletti è considerato ideale per l’età e per il momento della carriera, anche se la preferenza del presidente della Figc Gravina è subordinata alla clausola (3 milioni e 250 mila euro) imposta dal Napoli al momento del divorzio. Conte in teoria costa di più (almeno 5 milioni l’anno), ma la somma tra ingaggio e clausola renderebbe più cara l’assunzione di Spalletti”.

