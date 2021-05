Nazionale, in Sardegna il primo ritiro-vacanza anche per gli interisti: ecco come funziona

Lo hanno definito ritiro-vacanza e la formula inedita piace moltissimo alle famiglie dei calciatori convocati da Mancini. Un impegno giornaliero, poi relax con wags e bambini in spiaggia.

Gli Azzurri si sono ritrovati in Sardegna per il primo ritiro-vacanza. La formula è semplice. Un impegno giornaliero da rispettare: la seduta delle 10:30 agli ordini del ct Roberto Mancini. Poi il ritiro a Fort Village è sostanzialmente libero. Con le dovute raccomandazioni, naturalmente. Per esempio quella di non abbuffarsi troppo. Vietato esagerare, insomma.