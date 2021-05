Inter, de Vrij e fidanzata in vacanza a Gallipoli: relax e selfie con i tifosi

Dopo il finale di stagione che ha visto l'Inter conquistare il suo 19° scudetto, i giocatori nerazzurri si godono il meritato riposo. Ecco la località scelta da Stefan de Vrij e Doina Turcanu.

Terminate le celebrazioni dello scudetto a San Siro, i giocatori dell'Inter hanno raggiunto le località di villeggiatura per godersi un po' di meritato relax. La stagione è stata lunga e tutt'altro che semplice. Ora che il trofeo è in bacheca i calciatori possono finalmente dedicarsi alle famiglie.

Il calciatore dell’Inter e della Nazionale olandese, Stefan de Vrij ha scelto Gallipoli per ritemprarsi. Stefan è stato visto passeggiare lungo le strade del centro storico insieme alla sua fidanzata Doina e altri due amici. Come al solito il difensore nerazzurro non si è sottratto ai selfie con i tanti tifosi interisti e simpatizzanti che lo hanno fermato. Tra questi, riporta il Corriere del Mezzogiorno, c'era anche il giovanissimo attore, Samuele Carrino (protagonista del film Spaccapietre). Il 29 maggio ad Ostuni si sposerà il compagno nerazzurro Stefano Sensi ed è probabile che ci sarà anche Stefan de Vrij e buona parte della squadra fresca di scudetto.