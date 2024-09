Francia-Italia, Dimarco, Bastoni e Thuram in posa al Parco dei Principi

Domani sera saranno avversari. Marcus Thuram giocherà al Parco dei Principi, con la sua Francia, contro l'Italia di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. L'attaccante, il difensore e l'esterno si sono messi in posa per una foto di gruppo tutta a tema Inter. Si sono incrociata per la rifinitura allo stadio e ne è venuto fuori un bel sorriso per il fotografo. E la foto è stata condivisa dal francese sui social e pure da Dimarco sul suo profilo.