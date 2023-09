Transalpini sconfitti in amichevole: spazio per i due nerazzurri che domani rientreranno agli ordini di Simone Inzaghi

E' terminata 2-1 per la Germania l'amichevole con la Francia di questa sera. I tedeschi si sono imposti grazie alle reti di Muller al 4' e Sané all'87', mentre i transalpini hanno risposto all'89' con Griezmann su rigore per il gol della bandiera. In campo Pavard da titolare e fino al 65', sostituito da Kounde, mentre Thuram al 64' ha preso il posto di Kolo Muani.