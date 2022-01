Inter, Sanchez e Lautaro in Nazionale: entrambi titolari venerdì notte

Nelle formazioni probabili di Cile-Argentina ci sono entrambi gli interisti dal primo minuto

Quando in Italia sarà l'una e un quarto di venerdì notte, in Cile si giocherà la partita tra la Nazionale di Sancheze l'Argentina di Lautaro Martinez.L'Inter guarderà con apprensione alla gara di qualificazione ai Mondiali per monitorare le condizioni dei due attaccanti in vista del derby del 5 febbraio e di un calendario fitto che aspetta i nerazzurri.