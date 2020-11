CorSera – Problema Nazionali: Marotta in attesa di una soluzione univoca. Il Werder…

Gli impegni con le Nazionali stanno arrivando ma c’è chi dice di no alle convocazioni. Come il Werder Brema che ha preso posizione ufficiale e non sembra intenzionata a liberare i suoi giocatori per la pausa. “La decisione non comporterebbe sanzioni da parte della Uefa poiché, secondo le nuove regole della Fifa, cade l’obbligo per i club di rilasciare i giocatori quando, al rientro da zone a rischio, viene imposto un periodo di quarantena di almeno 5 giorni. Ovvero la durata dell’isolamento richiesto dall’ordinanza delle autorità sanitarie di Brema”, spiega il Corriere della Sera.