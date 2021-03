Inter, rebus Nazionali. CdS: “Contatti Federazioni-Ats: ecco la possibile soluzione”

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i giocatori dell'Inter potrebbero rispondere alla chiamata delle Nazionali

Le disposizioni dell'Ats di Milano in merito ai Nazionali sono chiare in merito ai giocatori dell'Inter risultati negativi ai test effettuati per scongiurare, come avvenuto finora, l'ipotesi di focolaio alla Pinetina. Le varie Federazioni, però, sperano di avere i propri giocatori per gli impegni di qualificazione ai Mondiali del 2022 e sono già in contatto con le autorità lombarde alle quali spetta l'ultima parola. "Solo con un nuovo dispositivo dell'Ats di Milano i calciatori potranno interrompere l'isolamento fiduciario senza incorrere in sanzioni di natura penale. Certo, se le sedute alla Pinetina riprenderanno già lunedì, qualche chances in più per i ct ci sarà, ma la situazione resta ingarbugliata perché l'isolamento fiduciario per il gruppo squadra dura, per legge, 14 giorni dall'ultima positività accertata", ha commentato il Corriere dello Sport