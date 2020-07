Stampa estera – Ndombele-Inter? Nessuna trattativa: il Tottenham lo vuole tenere

Il Tottenham non è disposto a cedere Tanguy Ndombele. Questo è quanto arriva dalla stampa estera rispetto a quanto invece si dice in Italia sui contatti già impostati con gli Spurs. Per uno scambio con Skriniar o magari Perisic.

Per l’agenzia americana Associated Press, il club inglese non avrebbe iniziato nessuna trattativa con i nerazzurri o con qualsiasi altro club per il centrocampista francese. Difficile il suo primo anno in Premier League dopo l’arrivo da Lione, ma pare che il presidente Levy non sia pronto a cederlo perché ritiene possa fare molto meglio.”Ha mostrato lampi di brillantezza in stagione nonostante abbia avuto qualche problema fisico. Intanto però si è adattato alla cultura e alla lingua inglese”, si legge in un pezzo riportato dal quotidiano The Sun.

(Fonte: FA – The Sun)