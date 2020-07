Sky – Ndombele è il prototipo di centrocampista che Conte aveva chiesto all’Inter mesi fa

L’indiscrezione su Ndombele è arrivata nelle scorse. Se ne era parlato in Inghilterra qualche tempo prima, ma ieri sono arrivate conferme sui primi contatti che l’Inter avrebbe avuto con il Tottenham per il centrocampista francese, classe 1996. Il giocatore è stato acquistato dal Lione nel 2019 per 65 mln. Il valore di mercato attuale si aggira attorno ai 45 mln, per Mourinho non è indispensabile. Gli Spurs vorrebbero cederlo per aver in cambio soldi cash ma le cifre sono alte e si pensa quindi anche a possibili scambi.

Il preferito per il club inglese è Skriniar, prima opzione che potrebbe essere messa sul tavolo come contropartita. Ma Mou è stato interessato a Perisic negli anni scorsi e potrebbe farci su un pensierino. A Skysport sottolineano anche che il tipo di giocatore interessa molto a Conte: forte fisicamente, il prototipo di centrocampista che cercava già a gennaio.

(Fonte: SS24)