Nela: “Inter? Contro l’Atalanta ho visto una squadra fortissima: è stata…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Sebino Nela, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e del momento dell'Inter: "Contro l'Atalanta ho visto una squadra fortissima, è stata una bella gara di entrambe, un pareggio divertente nonostante il finale 0-0. Peccato che il Napoli abbia sbagliato quelle tre partite di fila in casa: sarebbe bastato non perdere per ritrovarsi ora in Paradiso, con la vetta a un passo".