Inter, nessuna chance per Radu: la titolarità di Handanovic non è in dubbio

L'errore di Verona non costerà il posto al portiere sloveno: per il rumeno si prospetta un'altra stagione da dodicesimo

L'errore di Verona ha riacceso le polemiche e le critiche intorno a Samir Handanovic: il capitano dell'Inter è incappato più volte in leggerezze e uscite a vuoto nelle ultime stagioni e, considerando anche la sua età (37 anni), sono in molti tra i tifosi e gli addetti ai lavori a spingere per un ricambio tra i pali della porta nerazzura. Un discorso che potrebbe riguardare da vicino Ionut Radu, tornato a Milano la scorsa stagione e desideroso di mostrare le sue qualità dopo aver raccolto le briciole sotto la gestione Conte. Per il Corriere dello Sport, tuttavia, non ci sono dubbi: "Anche se Radu ha dato ottimi segnali nel precampionato, la titolarità del capitano nessuno la mette in dubbio".