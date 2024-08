"La Coppa Italia è sempre bella, se vai avanti diventa ancora più bella. Il calcio d'agosto è imprevedibile, dobbiamo stare attenti. Ieri sono andato a vedere l'Inter , ho visto una partita particolare. Magari le gambe ce le hai per mezzora, la partita dopo hai le gambe migliori. Dobbiamo essere organizzati e non prendere la gara sottogamba perché il Sudtirol è una squadra forte".

Lo ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta, intervistato dai canali social del club brianzolo alla vigilia della gara dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Sudtirol. "Sicuramente domani ci sarà emozione perché è un nuovo capitolo della mia vita. Sarà un giorno importante per me, in un posto nuovo, spero di trasmettere quello che sono e che vorrò fare vedere".