Nesta: “Inter, se il City gioca come sa hai zero chance. Ma l’imprevisto…”

Alessandro Nesta, ex giocatore di Lazio e Milan, che ora allena e dovrebbe allenare la Reggiana, ha parlato a Skysport della finale di Champions League con il Manchester City. «Da giocatore avrei voluto avere Guardiola come allenatore. Che Inter mi aspetto? Sulla carta per me c'è poca possibilità di battere il City che contro il Real Madrid è stato disumano».

«Se il club inglese gioca come sa come sa i nerazzurri hanno poco chance ma nelle finali credo che l'imprevisto sia la gestione della tensione, della pressione. Questo può livellare le cose. Se gestisce come noi male come in quel secondo tempo a Istanbul può andare tutto male. Infatti appena sono arrivato qui mi sono chiesto chi me l'ha fatta fare, bruttissimo ricordo», ha sottolineato l'ex difensore riferendosi alla sconfitta del Milan nella finale di CL col Liverpool nel 2005.