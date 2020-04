Nesti: “Inter, tieni Lautaro. Eriksen deve fare la differenza: Conte cambi modulo. Vidal? Meglio…”

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato dei temi in casa Inter, tra la situazione legata al futuro di Lautaro Martinez, i possibili arrivi a centrocampo e Christian Eriksen, a TuttomercatoWeb nella rubrica ‘NES-tweet‘:

“Ci sono 2 chiavi di volta nell’Inter: Lautaro ed Eriksen. 1) Sono d’accordo con quanti sostengono la necessità di non cedere l’argentino al Barcellona. Tenendo conto della giovane età, della continua crescita, e dell’intesa con Lukaku, è una pedina indispensabile, per il salto di qualità dell’Inter. 2) Eriksen non può più aspettare: deve fare la differenza alle spalle di Lautaro e Lukaku. L’ideale sarebbe mettergli a disposizione 3 interni (4-3-1-2), ma Conte preferisce mantenere la difesa a 3 (3-4-1-2). Per il resto, non è ancora soddisfacente il livello degli esterni, per cui Emerson e Marcos Alonso sono candidati autorevoli. A centrocampo, in virtù della presenza di Eriksen, è probabile che Barella debba limitare le incursioni offensive. Occorre trovare alternative convincenti, ma non ingombranti: meglio Tolisso di Vidal“.