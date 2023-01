Nesti: “L’Inter scoperchia il campionato: Dzeko incanta più di un cigno”

La squadra di Inzaghi prima merita con le occasioni del primo tempo, poi con la fame di rimonta nella ripresa, e infine con l’alternanza tattica fra baricentri basso e alto. Per capire il Napoli di oggi, post Mondiali, basta ascoltare, in panchina, le urla di Spalletti, che reclama più verticalizzazioni, e, negli spogliatoi, le riflessioni del mister, che denuncia scarsa qualità. Della brillantezza di 50 giorni fa, neppure l’ombra, anche se si tratta appena della prima sconfitta. L’unica battaglia vinta è quella del possesso palla, ma con il solo Raspadori, al 90’, in grado di accarezzare veramente il pareggio".