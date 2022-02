Nesti: “Inter, spaventato il Liverpool per mezz’ora. Perisic ha annientato…”

Le parole del giornalista: "Nel giro di 7 minuti, Firmino e Salah firmano il castigo, ma le luci a San Siro, per mezz’ora, avevano brillato"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Nesti, giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Liverpool: "Il prologo è che il Liverpool è più forte di te, per cui l’epilogo è che lo hai spaventato per mezz’ora, conquistando almeno l’onore. Nel primo tempo, il pressing dei reds è di una ferocia sistematica, togliendo il respiro (e la palla) agli avversari. Se non si esaltassero Bastoni, De Vrij e Skriniar contro Manè, Jota e Salah, sarebbero dolori.