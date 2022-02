Moratti: “Se l’Inter gioca come ieri a Liverpool può farcela. Scudetto? Lotta a tre”

Intervistato da Calcio Style, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha elogiato la squadra per la prestazione di ieri con il Liverpool

Intervistato da Calcio Style, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter , ha elogiato la squadra di Inzaghi per l'atteggiamento e la prestazione di ieri a San Siro contro il Liverpool, nonostante la sconfitta. Ecco le parole dell'ex numero uno nerazzurro:

Per quanto riguarda il campionato, crede che la sconfitta contro il Milan peserà per la vittoria del titolo?

“Credo di no, ma non dimentichiamoci che c’è anche il Napoli per la lotta allo scudetto. È un campionato molto bello, con una bella lotta a tre per lo scudetto. La Juventus? A quelli bisogna sempre stare attenti. Ma credo che sono troppo lontani, e ci sono tre squadre. Sicuramente andranno in Champions League".