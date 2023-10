Nesti: “Italia? La difesa ha concesso troppo. Si è imposto solo…”

Carlo Nesti, nel suo spazio per TMW, ha commentato la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra. Le sue considerazioni: "Il pareggio con la Macedonia del Nord, le vittorie contro l'Ucraina e Malta, e la sconfitta contro l'Inghilterra. Tenendo conto del brusco divorzio di Mancini in estate, i risultati azzurri non sono esaltanti, ma vista la tempesta del calcioscommesse, c'è almeno un aspetto che lascia ben sperare. Si tratta del gioco espresso nel primo tempo contro l'Inghilterra, anche se nella ripresa Spalletti ha ammesso leggerezze eccessive e cali atletici.