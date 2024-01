Perdite per 150 mln di sterline: il Newcastle potrebbe vendere alcuni big per finanziare il mercato

Il Newcastle sta valutando la possibilità di vendere alcuni pezzi pregiati per finanziare il prossimo mercato dopo aver accumulato perdite per 150 milioni di sterline

Il Newcastle sta valutando la possibilità di vendere alcuni pezzi pregiati per finanziare il prossimo mercato. Come riporta il Mirror, giocatori come Bruno Guimaraes, che ha una clausola rescissoria di 99 milioni di sterline, il difensore Sven Botman, oltre a ragazzi della Primavera, rischiano di essere ceduti.